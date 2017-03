TMG presenteert 'gewoon' jaarcijfers: uit het rood dankzij radiodeal met Talpa

Het conflict achter de Telegraaf Media Groep



De overname van TMG heeft het bedrijf tot op het bot verdeeld. Dit weekeinde werden twee directieleden ontslagen. Zij zaten de verkoop aan het Vlaamse Mediahuis in de weg en toonden te weinig vertrouwen in De Telegraaf. (+)



Strijd om Telegraaf Media Groep escaleert, top TMG per direct geschorst



De strijd om de Telegraaf Media Groep (TMG) is zondagavond geëscaleerd. De commissarissen hebben de top van de uitgever van onder meer de grootste krant van Nederland - topman Geert-Jan van der Snoek en financieel directeur Leo Epskamp - per direct geschorst vanwege een vertrouwensbreuk.



John de Mol stapt naar de rechter om Telegraaf in handen te krijgen



Het juridische gevecht rond de overname van de Telegraaf Media Groep (TMG) is begonnen. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, stapt naar de rechter om de uitgever van onder meer de grootste krant van Nederland alsnog in handen te krijgen.