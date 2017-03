TMG heeft recht op eigenaar die in haar producten gelooft

Lees verder Lees hier de volledige berichtgeving van de Volkskrant over de overname van TMG







Het is de strijd tussen het geduld en het ongeduld. De familie Van Puijenbroek heeft zijn geld verdiend in de textielindustrie en is al decennia aandeelhouder van TMG. Hetzelfde geldt voor de families Baert en Leysen, die al vele tientallen jaren in de voorlopers van Mediahuis zitten. Ze zijn rijk geworden met kranten en zullen er dus niet zomaar afstand van doen. Mediahuis gelooft vooral in een consistente strategie die zorgvuldig en geduldig wordt uitgevoerd.



John de Mol heeft niets met kranten. Hij zit in TMG vanwege de radiozenders, de websites en het videokanaal VNDG. Vooral dat laatste is voor hem belangrijk. Hij gelooft heilig dat TMG van een one-to-many in een many-to-one-mediabedrijf moet worden omgetoverd. In plaats van een krant die honderdduizenden keren wordt gedrukt, krijgt iedereen straks een gepersonaliseerd nieuwskanaal waar hij elke dag het belangrijkste nieuws uit allerlei media tot zich kan nemen. 'Van woord naar beeld', was de slogan bij de lancering van VNDG.