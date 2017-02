Tijdschriften Sanoma gaan weer beter

Reden is dat Sanoma voor het lopende jaar uitgaat van een stabilisatie van het resultaat, terwijl was gehoopt op een verder herstel

Sanoma behaalde in 2016 een winst van 116 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van 158 miljoen euro werd geleden. Toen drukten zware reorganisatielasten het resultaat. Duin- hoven zei dat het herstel sneller was gekomen dan werd verwacht. Niettemin toonden beleggers zich teleurgesteld. Op de beurs van Helsinki daalde het aandeel met liefst 11 procent.



Reden is dat Sanoma voor het lopende jaar uitgaat van een stabilisatie van het resultaat, terwijl was gehoopt op een verder herstel. Duinhoven zei echter dat een stabilisatie in een teruglopende markt een heel goede ontwikkeling is. Het marktaandeel van SBS6 nam vorig jaar af als gevolg van grote sportevenementen als de Olympische Spelen en het WK Voetbal. In SBS6 heeft ook John de Mol via Talpa nog een belang van 33 procent. Zoals bekend aast De Mol op overname van De Telegraaf Media Groep.