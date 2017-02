Tijd van bezuinigen voorbij: overheid bereikt voor het eerst sinds 2008 begrotingsoverschot

Nu het weer goed gaat met de economie en het verkiezingstijd is, heeft haast geen enkele politicus het nog over bezuinigen. Veel politieke partijen willen juist weer meer uitgeven Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek

In de crisisjaren na 2009 was het devies bij de overheid: bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen. Dat was toen nodig om de overheidsschuld niet te hoog te laten oplopen. Sommige economen vonden dat de overheid toen veel te hard op de rem trapte en daardoor het herstel van de economie onnodig vertraagde. Nu het weer goed gaat met de economie en het verkiezingstijd is, heeft haast geen enkele politicus het nog over bezuinigen en het creëren van appeltjes voor de dorst. Het tegengestelde is het geval: veel politieke partijen willen juist weer meer uitgeven.



De verwachting is dat de economie verder groeit dit jaar en er tevens dit jaar een begrotingsplus uit kan komen. Maar hoe het volgend jaar zal verlopen met de financiën van het land is koffiedik kijken. De groei van de economie kan altijd weer tegenvallen om bepaalde redenen. En een nieuw kabinet zou de begrotingsteugels weer kunnen gaan laten vieren. Van Mulligen: 'Het is niet aan het CBS om daar uitspraken over te doen of dit goed of slecht is. Maar: als overheidsuitgaven weer gaan stijgen dan kunnen overschotten omslaan in tekorten.'



Niet alleen de Nederlandse minister van Financiën had vandaag positief nieuws te melden. Ook in Duitsland bleek vorig jaar een begrotingsoverschot te zijn bereikt (plus 24 miljard).