Teun van de Keuken: waarom mag appelsap met een beetje avocado als avocadosap worden verkocht?

'Vandaag gedronken: avocadosap van Healthy People. Het bleek te gaan om 60 procent appelsap, 6 procent (!!!) avocado en wat citroen. Noem me ouderwets, maar ik vind de persoon die dit verkoopt als avocadosap een oplichter. En wat mij nog het meest verbaast: in dit land met al zijn regels mag zoiets kennelijk.' Deze hartenkreetmail kreeg ik van Volkskrant-collega Robert-Jan Friele. Waarom had ik dit onderwerp - sap of yoghurt genoemd naar een ingrediënt dat er nauwelijks inzit - eigenlijk nog niet behandeld? Kennelijk was ik dit, door jarenlang dwalen in de wondere wereld van de voedselindustrie, bijna als normaal gaan beschouwen. En dat is het natuurlijk niet. Toen ik Robert-Jan nog een berichtje stuurde dat er wel in kleinere letters 'met appelsap' op het pak stond, mailde hij terug: 'Ja, maar het is appelsap met avocado, en geen avocadosap met appel.' Gelijk heeft hij. Aan de slag dus.