Teun van de Keuken: 'Everybody Appie!' Menen jullie dit nou, Albert Heijn?

Albert Heijn wil met deze campagne zijn medewerkers een gezicht geven, daar wordt het eten lekkerder van

Bij 'Everybody Appie' ga je direct de mist in. Je zegt 'Everybody Eppie' en dan komen de vragen: waarom Eppie? Wie is Eppie? Welke Eppie? Is dit de introductie van een nieuwe App? Dat blijkt nergens uit. Waarom hebben ze de H van happy dan weggelaten? Zouden we de slogan misschien met een gek mediterraans accent moeten lezen om een beetje te lachen met de vreemdeling? Dat getuigt niet van goede smaak, maar past wel in de tijdgeest. Dan lijkt mij 'Everybody Geppie' overigens beter, maar hé, jullie zijn de marketingjongens!



En dan het filmpje bij deze campagne. We zien meesterslager Jos, dat is een slager met net dat beetje extra, in een bak gehakt graaien, met een zak bruin poeder strooien en met een vormpje hamburgers uitsteken. Heel arbeidsintensief, maar daar is de meesterslager niet te beroerd voor. Intussen praat Jos - Albert Heijn wil met deze campagne zijn medewerkers een gezicht geven, daar wordt het eten lekkerder van - met een man buiten beeld. Over hoe de hamburgers 'totaal vernieuwd zijn', dat er 'alleen nog maar natuurlijke ingrediënten in zitten' en alle 'onnodige toevoegingen' eruit zijn gehaald.



Wat blijkt? 'De hamburger is nog lekkerder geworden!' Waarom ze er voorheen wel al die onnodige toevoegingen indeden, die de burgers een beetje vies maakten, vertelt het filmpje niet. De reclame eindigt met de vraag of de meesterslager dit allemaal alleen doet: 'Nee, met nog tientallen collega's'. En hup, daar steekt Jos nog een paar hamburgers uit. Met de hand.



Gaat dit echt zo, met al die collega's? Ik bel de klantenservice van Albert Heijn:



'Nee dat gebeurt machinaal. Die collega's houden daar toezicht op.'



Dit is gewoon om een mooi plaatje te creëren?



'Dat mag u denken.'



Maar is dat ook zo?