Student werkt graag voor Tesla blijkt uit ranglijst populairste werkgevers, Wehkamp en Ahold dalen flink

Vrijheid, sfeer, cultuur

Op de 6e plek staat Tesla op de ranglijst voor populaire werkgevers onder studenten. Het bedrijf komt nieuw binnen op de lijst, na Heineken, KLM, Google, Nike en Apple. ©

'Millenials, de twintigers en dertigers van nu, vinden over het algemeen zingeving, vrijheid en de cultuur en sfeer van een bedrijf belangrijk bij het kiezen van een werkgever, zo blijkt uit verschillende onderzoeken', zegt Marco de Man van HR-advies en salarisverwerker ADP. 'Aan de andere kant, de betrokkenheid van een werknemer is belangrijk voor het financieel succes van een organisatie. Beide partijen kunnen er dus voordeel van hebben.'



Unilever, een van de - lichte - verliezers, is blij dat er elk jaar nieuwe 'groene bedrijven' de top-10 binnenkomen, zegt de woordvoerder van de multinational van merken als Dove, Calvé, Zendium, Conimex en Ben & Jerry's. 'Heel goed om te zien dat een duidelijke focus op duurzaamheid voor studenten een steeds belangrijker rol speelt bij hun keuze van werkgever.' Unilever, dat zichzelf absoluut niet beschouwt als 'minder groen bedrijf', ervaart juist dat het 'Sustainable Living Plan een van de belangrijkste redenen voor pas afgestudeerden is om hun carrière bij Unilever te beginnen.'



De verschuivingen onder werkgevers zijn 'interessant maar niet dramatisch', zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht. Bedrijven kunnen zich hiermee profileren als de plaats waar je moet zijn als jonge werkende. Maar lang niet iedereen slaagt erin terecht te komen bij de werkgever van zijn eerste, tweede of misschien wel derde voorkeur. En niet iedereen kan bij Tesla aan de slag. Dus zoeken mensen ook werk bij die misschien iets minder populaire bedrijven. Nieuwe werknemers brengen in elk bedrijf hun eigen wensen en behoeften in. Vergis je niet, ook een bedrijf als Unilever is nu een heel ander bedrijf dan het pakweg twintig jaar geleden was.'