Telg SHV-familie Fentener voor anderhalve ton in Heineken gestapt

De vraag is waarom Fentener het pakket heeft gekocht. Heineken heeft geen richtlijnen voor het aandelenbezit voor commissarissen, dus dat kan het niet zijn. Een andere commissaris, Michel de Carvalho, kocht in 2013 honderdduizend aandelen, maar hij is familie, als echtgenoot van Charlene de Carvalho-Heineken, de dochter van wijlen Freddy.



De 55-jarige Annemiek waakt als oudste dochter van Frits Fentener-van Vlissingen over de belangen van de familie . Ze is president-commissaris van SHV Holdings (onder meer Makro), het grootste familiebedrijf van Nederland. Ze zit verder in de raad van toezicht van het UMC Utrecht en was tot vorig jaar commissaris van De Nederlandsche Bank . De banden tussen de families Heineken en Fentener-van Vlissingen zijn altijd goed geweest, maar het is een raadsel waarom Annemiek vorige week opeens tweeduizend aandelen Heineken kocht. Behalve dat de nummer 36 van de Quote 500 (geschat vermogen 460 miljoen euro) het zich kan veroorloven.