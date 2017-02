Teleurstellende jaarcijfers PostNL: tweeduizend bezorgers verliezen hun baan

Waar ligt de toekomst van PostNL? Dit zijn de mogelijkheden

Het Belgische Bpost heeft een aantal pogingen gedaan PostNL over te nemen, maar liet weten er definitief vanaf zien nadat PostNL een nieuw bod had afgewezen. Drie scenario's hoe het verder gaat met deze overnamestrijd.



Maak kennis met de pakjesafhaalkast op straat

In België en Duitsland staan al veel afhaalpunten voor pakketjes: je kunt er 24 uur per dag terecht. Elke dag. DHL is ermee actief in Nederland, PostNL blijft niet achter. De buurtsuper als afhaalpunt heeft het nakijken. (+)



Pakketweigeraars zijn gat in de markt voor nieuwe bedrijven

Niet iedereen is blij met die rol als eindstation voor onbestelbare zendingen. Op Twitter zijn klachten te lezen van mensen die 's avonds uit hun bed worden gebeld om de HelloFreshbox van de buren aan te nemen. Gelukkig komen de bezorgers en webwinkels daar ook achter. (+)