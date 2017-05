Telegraaf: Chinezen azen op Generali - maar ook ASR zit achter de verzekeraar aan

Nieuw geld

Door de lage rente kunnen alleen de grootste verzekeringsbedrijven nog winsten behalen

Het Chinese Anbang vertegenwoordigt het nieuwe geld in het mondiale verzekeringslandschap. De in 2004 in Peking opgerichte financiële dienstverlener heeft naast Reaal (2015) eveneens een Belgische bank en een verzekeraar overgenomen. In New York is het sinds enige jaren eigenaar van het Waldorf Astoria Hotel. Met de overname van Vivat kunnen de Chinezen de volgende consolidatieslag slaan.



Voor kleine verzekeraars is het lastig om in de huidige verzekeringsmarkt zelfstandig te blijven. Door de lage rente kunnen alleen de grootste verzekeringsbedrijven nog winsten behalen. De grote jongens zijn in een strijd verwikkeld om elkaar en tevens de kleinere verzekeraars over te nemen. Vorig jaar nam NN Group (Nationale Nederlanden) bijvoorbeeld zijn sectorgenoot Delta Lloyd over, waardoor het de nummer twee in schadeverzekering in Nederland is geworden (na Achmea).