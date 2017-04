Tel Sell zet zichzelf te koop, de formule is uitgewerkt

Nostalgie

De formule is iets van voorbije tijden, daar is geen markt meer voor Cor Molenaar, bedrijvenadviseur en hoogleraar digitale marketing

Tel Sell is nostalgie, zegt Cor Molenaar, bedrijfsadviseur en buitengewoon hoogleraar digitale marketing in Rotterdam. 'De formule is iets van voorbije tijden, daar is geen markt meer voor.' Mensen kijken veel minder tv dan een kwart eeuw geleden. Via streamingdiensten kijken we naar onze favoriete films of Netflixseries, of we kijken tv-programma's terug op de momenten dat het ons uitkomt. 'En de webshop van Tel Sell kan niet op tegen Amazon en Alibaba', zegt Molenaar.



Daarbij komt dat het consumentengedrag is veranderd. Molenaar: 'Bij Tel Sell waren het product en de productinformatie een geïntegreerde eenheid. Vroeger werkte dat. Tegenwoordig gaat 80 procent van de consumenten eerst op internet op zoek naar informatie, bijvoorbeeld over manier om af te vallen, pas daarna kiest hij het product. En daarbij weegt hij ook mee wat andere gebruikers over dat product berichten op Facebook en andere platforms.'



Damas denkt dat Molenaar maar half gelijk heeft. Ja, de consument is kritischer geworden. Toch ziet zij nog wel kansen voor de merknaam Tel Sell onder het bewind van een nieuwe en ambitieuze eigenaar, die de formule aanpast aan de tijdgeest. 'De tijd is inderdaad veranderd, maar de impuls van mensen om een probleem waarmee ze zitten meteen aan te pakken op het moment dat jij hen tegen een aantrekkelijke prijs een oplossing aandraagt, die is gebleven. Dat is een oerdrift.'