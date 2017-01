Tegenvallende resultaten Apple resoneren door in bonussen top

Cook krijgt elk jaar ook een groot aantal aandelen Apple die op bepaalde tijdstippen kunnen worden verkocht. Hierdoor kwam zijn totale inkomen voor 2016 uit op 145 miljoen dollar. De bestuurders Luca Maestri (cfo) en Angela Ahrendt (bestuurder retail) kregen ook minder aan salarissen en bonussen: 23 miljoen tegen 25 miljoen dollar.



In de rapportage zegt Apple dat ook in 2016 de resultaten heel goed waren. 'Alleen zijn de resultaten waarop ons bezoldigingsprogramma voor het topmanagent is gebaseerd lager dan in 2015.'



In 2016 lag de omzet van Apple met 215,6 miljard dollar 7,7 procent lager dan in 2015. De daling had vooral te maken met de terugloop van de afzet van iPhones, die bijna tweederde van alle inkomsten vormt. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 60 miljard dollar, 15,7 procent minder dan in het jaar daarvoor. Tim Cook ontvangt een basissalaris van 3 miljoen dollar, terwijl alle andere bestuurders een basissalaris van 1 miljoen dollar krijgen. Daarboven komen de bonussen die afhankelijk zijn van de behaalde resultaten. 'De resultaten waren beneden de doelstelling die door de beloningscommissie van het bedrijf zijn gesteld. Dit betekent dat de bonussen voor 2016 ook zijn verlaagd', aldus het verslag.