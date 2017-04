Symen Jellema gaat Nederland volbouwen met zonnepanelen

Symen Jellema is niet het type opschepper. Tot 2012 was hij een 'kleine projectontwikkelaar', zegt hij, die 'niks opzienbarends' afleverde. Een bedrijfsgebouwtje hier, een woonwijkje daar, niets om je druk over te maken.



Maar nog even en dezelfde Jellema is de zonnekoning van Nederland. Naar eigen zeggen gaat hij de komende jaren 10 vierkante kilometer volbouwen met zonnepanelen, vooral in het Noorden van het land, in parken van tientallen tot honderden hectares groot.