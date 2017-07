Studentensteden willen overlast door 'verkamering' straten aanpakken

In het verleden is er al vaker een golf geweest van gemeenten die de concentratie van studentenhuizen aan banden wilden leggen. In 2006 en 2007 deden Groningen en Enschede bijvoorbeeld proeven met quota. 'Dat beleid is vanwege het tekort aan studentenhuizen rond 2010 in de ijskast gezet', zegt Mourik. Nu de zogeheten verkamering zich uitbreidt naar wijken waar voorheen geen studentenhuizen waren, komen veel gemeenten weer in actie.



Leidenaar Pascal Groen kocht dertien jaar geleden een benedenwoning in de wijk Transvaal. 'Toen ik hier kwam, woonde er een gezin boven mij. Twee jaar geleden kwamen er opeens vier studenten te wonen. Nu heb ik elke week wel een keer last van harde muziek.' Inmiddels is meer dan de helft van de huizen in Groens straat opgesplitst. 'Transvaal verandert van een volkswijk in een studentenbuurt.'

Maandag maakte het college bekend dat het de eisen voor vergunningen strenger maakt. Wie kamers wil verhuren, moet het huis voortaan grondig isoleren