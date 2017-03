Strijd om Telegraaf Media Groep escaleert, top TMG per direct geschorst

Ongekende ingreep

De schorsing van de TMG-top door de commissarissen, een ongekende ingreep, is het sluitstuk van een roerig weekeinde rond TMG. Vrijdagavond liet de directeur landelijke media van TMG, Harry de Wit, in het Financieele Dagblad weten dat hij namens een groep van dertig TMG-managers het bod van Talpa steunde. Dat bod van het mediabedrijf van John de Mol was een 'een keuze voor de toekomst', dat van de Belgen eentje 'voor het verleden', aldus de directeur. Het interview viel totaal verkeerd bij de redacties van De Telegraaf en de regionale kranten van TMG. 'Het kloppend hart van De Telegraaf bestaat uit ruim 200 journalisten die dagelijks spraakmakend nieuws brengen. Dat hart bestaat niet uit managers in welke top-30 dan ook.' Naar zondagavond bleek was dit ook voor de commissarissen het sein in te grijpen.



Het is de vraag wat John de Mol gaat doen, en nog kan doen. De mediamiljardair verhoogde afgelopen woensdag zijn bod van 5,90 naar 6,35 euro. Hij stuit op verzet van de familie Van Puijenbroek, die sinds jaar en dag grootaandeelhouder van TMG is. De familie kiest voor Mediahuis biedt. 'Onze aandelen gaan nergens anders naartoe, omdat de combinatie Mediahuis-TMG de meest overtuigende strategie heeft en een veilige haven voor de onderneming biedt', was vorige week de verklaring. Mediahuis heeft meer vertrouwen in papieren kranten. Het is al eigenaar van onder meer NRC Handelsblad en De Standaard en zou door de overname de kosten kunnen verlagen.