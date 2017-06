Strijd om AkzoNobel voorbij: Amerikaanse belager PPG trekt zich terug

Lees ook: Niet AkzoNobel, niet zijn werknemers en ook niet minister Kamp zijn de winnaars van de strijd om het Nederlandse chemieconcern. Voor wie is er dan zo hard gevochten? (+)

PPG was eerder bereid 96,75 euro per aandeel AkzoNobel te betalen, wat neerkomt op bijna 27 miljard euro. 'We waren het hele proces hoopvol dat AkzoNobel de voordelen zou zien van het samenvoegen van onze twee geweldige bedrijven', schrijft PPB-baas Michael McGarry in een verklaring. 'We hebben eind vorige week een laatste poging gedaan door AkzoNobel een brief te sturen. Maar AkzoNobel weigerde te reageren op onze brief en telefoontjes. Daarom geloven we dat het in het belang is van PPG en zijn aandeelhouders om ons bod op AkzoNobel op dit moment terug te trekken.'



PPG houdt daarmee de mogelijkheid open over een half jaar een nieuwe poging te doen. Maar erg waarschijnlijk is dat niet, nu het Amerikaanse bedrijf ondanks alle tijdrovende en kostbare pogingen van de afgelopen drie maanden toch de aftocht moeten blazen.



