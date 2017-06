Strenge aanpak Rotterdamse bijstandsgerechtigden loont

Met Leefbaar Rotterdam in het college kiest de stad voor een relatief strenge aanpak van bijstandsgerechtigden. Landelijke regels worden strenger dan elders nageleefd. Bijvoorbeeld als het gaat om de zoektermijn van vier weken voordat iemand een uitkering kan aanvragen. Rotterdam is koploper met het aantal mensen in de bijstand. Volgens de gemeente komt dat doordat veel Rotterdamse werkzoekenden in 'een kwetsbare positie' zitten. In de stad wonen veel laagopgeleiden, langdurig werklozen, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.



De Rotterdamse ex-bijstanders van WerkLoont gaan vooral aan de slag als productiemedewerker, in callcentra of als helpende in de thuiszorg. Het gaat in eerste instantie meestal om tijdelijk werk. Bijna 40 procent begint als uitzendkracht, maar ook de anderen beginnen doorgaans met een flexbaan.



Eenmaal aan het werk lukt het deze nieuwe werkenden beter aan de bijstand te ontsnappen: sinds vorig jaar valt nog geen 20 procent binnen twee jaar terug in de uitkering, een halvering vergeleken met de twee jaar daarvoor.