Stormloop bij 'kantine' die van Michelin per ongeluk een ster kreeg

De oorzaak van de plotselinge toeloop was een fout van Michelin, dat op zijn site de nieuwe sterren voor 2017 bekend had gemaakt. Daarbij ging een ster naar Le Bouche à Oreille in Bourges die eigenlijk bedoeld was voor een gelijknamig restaurant in Boutervilliers, 180 kilometer verderop in de regio Parijs. Wel een echt sterrenrestaurant, waar voor 48 euro een menu wordt geserveerd van flan van kreeft, tête de veau en peer met krokante chocolade, inclusief een glas champagne. Beide restaurants hebben niet alleen dezelfde naam, maar zijn ook allebei gevestigd aan de Route de la Chapelle.



'Een technische fout', zei directeur Claire Dorland-Clauzel van Michelin. De vergissing werd alleen gemaakt op de site, niet op de app en ook niet in de papieren gastronomische bijbel. Michelin heeft zijn excuses aangeboden aan beide restaurants, maar die kunnen er niet mee zitten. De bescheiden patronne Véronique heeft goed verdiend aan de fout van Michelin, terwijl sterrenchef Aymeric Dreux blij was met een beetje extra publiciteit voor zijn zaak.