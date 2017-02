Stijgende Amerikaanse beurzen duwen AEX door 500-puntengrens

Daarnaast is er nog altijd de verwachting dat Donald Trump grootscheepse investeringen zal doen in de infrastructuur: investeringen die goed zullen zijn voor de Amerikaanse economie. Ook in Europa, en met name in Nederland, gaat het weer beter. De aanhoudende lage rente blijft ook beleggers naar de aandelenmarkt trekken. Overigens is de AEX nog tien punten verwijderd van een 'post-crash high' (de hoogste stand sinds de kredietcrisis van 2008). Die werd in april 2015 bereikt toen de AEX op 510,55 kwam.