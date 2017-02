Sterk zitvlees bij Besi en een pyrrusoverwinning bij Unilever

Winnaar

Blijf zitten waar je zit en verroer je niet, zou in deze tijd van grote arbeidsmobiliteit vaker gepropageerd moeten worden. Dat zou managers ook dwingen op langere termijn te denken. Richard Blickman (62), de baas van BE Semiconductors Industries (Besi), beschikt over veel zitvlees.



Hij is al sinds de beursgang in 1995 de baas bij het in het Gelderse Duiven gevestigde bedrijf. Meestal draait het bedrijf goed. Soms zit er de klad in, zoals in 2005 of 2015. Dan halveert de beurskoers in korte tijd, maar Blickman wordt daar niet nerveus van. 'Je moet de juiste keuzes maken, en vooral geduld betrachten.