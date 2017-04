Steeds meer mensen kiezen voor crematie: ondernemers duiken daar slim op in

Cremeren is een enorme groeimarkt, en de sterkste groei moet nog komen. Het aantal sterfgevallen neemt langzaam toe, maar het aandeel crematies groeit snel: in 2003 de helft, vorig jaar al 63 procent. Met het marktinzicht van Henry Keizer, de VVD-voorzitter die in 2012 crematiebedrijf De Facultatieve kocht, is niets mis. Over een jaar of tien begint het grote sterven van de babyboomgeneratie, en van hen zullen naar verwachting nog meer mensen zich laten cremeren.



De Facultatieve, die al tekende voor de eerste crematie in het 'moderne' Nederland (in 1914), is nog steeds een belangrijke speler.