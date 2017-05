Staatsschuld 32 miljard lager, maar: 'digitale beveiliging dramatisch, effecten beleid onduidelijk'

5) Politiek heeft geen idee wat effecten van beleid zijn

Het grootste probleem dat de Rekenkamer ook afgelopen jaar weer heeft geconstateerd, is dat de politiek allerlei beleid verzint, er geld aan uitgeeft, ministeries het beleid laten uitvoeren, maar aan het eind van de rit volledig in het duister tast of het beleid wel heeft gewerkt. 'Daardoor is de vraag moeilijk te beantwoorden of de burger waar krijgt voor zijn geld', hield Visser de Tweede Kamer voor. 'Terwijl dat toch het wezen is van verantwoording.'



Visser ziet het overal ontbreken aan zicht op beleidsresultaten. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van passend onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. In 2016 is daar 2,4 miljard aan uitgegeven, maar ondanks de goede bedoelingen is het niet duidelijk of en wat dat geld iets heeft opgeleverd. Sterker: 'Sinds de invoering van Passend Onderwijs, krijgen minder kinderen passend onderwijs', zei Rekenkamerpresident Visser.



Op dezelfde manier is onduidelijk of de 1,6 miljard die tussen 2005 en 2015 aan de verbetering van de luchtkwaliteit is uitgegeven, zin heeft gehad. 'Zeker, de luchtkwaliteit is verbeterd', zei Visser, 'maar het onduidelijk of dat het gevolg is van dat overheidsprogramma. Er zijn geen evaluaties en er is geen zicht op het effect van afzonderlijke maatregelen.'