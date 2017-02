Speuren naar dat ene stoeltje: de kringloopwinkel doet het goed in Nederland

Ursula (49) heeft haar huis bewust ingericht met gebruikte spullen, want dat vindt ze leuk. De 40 kilometer tussen haar woonplaats ten zuiden van Utrecht en de kringloopwinkel in Naarden overbrugt ze met plezier. Ze komt ook in andere winkels met tweedehandsspullen, maar de Kringloper in Naarden is bij haar favoriet. 'Lekker groot en een flinke doorstroom van spullen', zegt ze. 'Het is voor mij een sport iets te kopen dat mooi én onbeschadigd is.