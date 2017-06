Spaanse crisisbank overgenomen voor 1 euro - is dit de nieuwe Europese stijl?

4) Betekent deze redding dat de Europese Bankenunie een succes is?

Het is te vroeg om die conclusie te trekken. Allereerst is er nog niets bekend over de kleine lettertjes. Heeft Santander speciale voorwaarden weten te bedingen bij de aankoop van Banco Popular, zoals garanties door de Spaanse overheid? Volgens de Europese Commissie is er niets van staatssteun gegeven.



Maar de succesvolle overname van Banco Popular is niet de enige stresstest voor de nieuwe bankenunie. Sinds eind vorig jaar al steggelen de Italiaanse overheid en de verantwoordelijke Europese instituties over de redding van Monte dei Paschi di Sienna. Pogingen om tot een private oplossing te komen, liepen spaak. Italië wil de oudste bank ter wereld daarom een kapitaalinjectie geven, en ondertussen de kleine obligatiehouders uit de wind houden. Europa is argwanend: dat riekt naar staatssteun.



Vorig week werd bekend dat overeenstemming op handen is. Maar of die beantwoord aan de torenhoge verwachtingen die geschapen zijn met de belofte van een nieuwe, zuivere bankenaanpak? Dat blijft nog even de vraag.