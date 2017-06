Sojamelk mag geen 'sojamelk' heten, 'sojaburger' kan wel

Pindakaas, cacaoboter en kokosmelk mogen gewoon zo blijven heten © THINKSTOCK

Aanleiding voor de uitspraak was een zaak in Duitsland. Een mededingingsorganisatie wilde van de rechter weten of het bedrijf TofuTown producten als Tofubutter en Veggie-Cheese wel onder die namen mag aanbieden. De Duitse rechter klopte bij het hof in Luxemburg aan voor uitleg.



Die stelt dat producten als sojamelk en vegakaas niet onder die benaming in de schappen mogen liggen. Weliswaar geven de namen blijk van hun plantaardige oorsprong ('soja', 'vega'), maar zetten de klant toch op het verkeerde been door zuiveltermen toe te voegen. Zelfs als het label duidelijk tekst en uitleg geeft over de aard van het product dreigt verwarringsgevaar, aldus het hof. Melk, room, boter, kaas of yoghurt zijn voorbehouden aan dierlijke producten.



Tenminste, dat is het principe. Maar er zijn veel uitzonderingen. Pindakaas, cacaoboter en kokosmelk, bijvoorbeeld, mogen gewoon zo blijven heten. Deze producten staan namelijk op een lijst die hen vrijstelt van de Europese bepaling, in tegenstelling tot soja en tofu. Ook vlees- en visvervangers vallen niet onder de regeling. Oftewel: sojamelk mag niet, sojaburger wel.