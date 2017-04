Slim beleggen? Koop wietaandelen

Moet de coffeeshop vrezen voor de toekomst? In Californië in de Verenigde Staten bezorgt het met durfkapitaal gefinancierde Potbox wiet in sigarenkistjes. Potbox is een soort HelloFresh voor cannabis: maandelijks brengen bezorgers ethisch gekweekte 'sun grown' wiet in een rechte lijn van de boerderij naar de voordeur, belooft het bedrijf. Het levert zowel voorgedraaide joints als cannabis in glazen potjes.



Laat de koffers nog even staan: voorlopig is een doktersbewijs nodig om de potbox te mogen bestellen. Californië heeft ingestemd met legalisering van recreatieve cannabis, maar verkopen mag pas volgend jaar.