Shell wil met mobiele tankstations brandstof gaan bezorgen

Dit was te lezen op de website tapup.nl, die Shell woensdag snel offline haalde nadat het Financieele Dagblad over de nieuwe bezorgdienst had geschreven. Een woordvoerder van Shell zegt dat het project met de mobiele tankstations nog in de verkennende fase zit. 'We gaan eerst een proef beginnen in Rotterdam. Daaruit moet blijken of er überhaupt vraag naar deze bezorgservice is en of die levensvatbaar is.' Wanneer de tankwagens van TapUp gaan rijden kon hij niet zeggen.