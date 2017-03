Shell stopt grotendeels met dure en omstreden Canadese teerzandprojecten

Niet in langetermijnstrategie

Van Beurden had al eerder aangekondigd dat hij voor 30 miljard dollar aan projecten en bedrijfsonderdelen wil afstoten die niet langer in die langetermijnstrategie passen. De vandaag aangekondigde transacties in Canada helpen dat doel met 7,25 miljard dollar dichterbij brengen. In het jongste jaarverslag was te lezen dat Shell al 15 miljard op streek lag.



De bemoeienis van Shell met het teerzand in Canada, dat 70 procent van de mondiale reserves in zijn bodem heeft zitten, krimpt tot een belang van 10 procent in het Athabasca Oil Sands Project, dat bestaat uit twee grote mijnen. Shell bezat een belang van 60 procent.



Het bedrijf doet ook afstand van een belang van 100 procent in het Peace River Complex en een aantal andere teerzandgebieden in Alberta, een streek in het westen van Canada. Het grootste deel van die gebieden was nog niet ontwikkeld.