Shell maakte in 1991 Greenpeace-achtige klimaatfilm: 'Nu ingrijpen'

Vergetelheid

Climate of Concern werd destijds vertoond op scholen en aan universiteiten, maar is al lang in vergetelheid geraakt. Hij is weer opgediept door Jelmer Mommers, die voor website De Correspondent Shell's houding in het klimaatdebat analyseerde. De film is momenteel op de site van De Correspondent te zien.



Producten worden in de film niet aangeprezen. Slechts en passant (en zonder de eigen naam te noemen) wordt gewezen op technieken waarin Shell op dat moment investeert, met name kolenvergassing. Voor Shell was deze aanpak niets bijzonders. Het bedrijf maakt al tachtig jaar lang films, vaak met een semi-journalistieke aanpak.