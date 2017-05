Shell-aandeelhouders verwerpen activistisch voorstel: concrete actie voor minder uitstoot niet nodig

Een groep activistische aandeelhouders, verenigd in Follow This, wilde Shell oproepen om als energieleverancier het voortouw te nemen in de mondiale pogingen om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het bedrijf zou zich daarvoor doelen moeten opleggen in lijn met de afspraken die 193 landen maakten tijdens de Klimaattop in Parijs, eind 2015.



Het Parijse akkoord behelst een reductie van de uitstoot van onder meer CO2 met 40 procent in 2030, en 80 tot 90 procent in 2050.