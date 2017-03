Schoenketen Van Haren groeit waar concurrentie het loodje legt

Directeur Krein Bons noemde donderdag 2016 een 'fantastisch jaar' zonder overigens iets te zeggen over de winstcijfers

Dit jaar zullen daarom opnieuw enkele nieuwe filialen worden geopend - onder meer in Rosmalen en Den Bosch - en zullen ook de eerste drie winkels in België opengaan. In totaal wil Van Haren vijftig tot zeventig zaken openen in België, een land waar andere schoenketens zoals Scapino en Schoenenreus zich juist uit hebben teruggetrokken wegens tegenvallende resultaten.



Directeur Krein Bons noemde donderdag 2016 een 'fantastisch jaar' zonder overigens iets te zeggen over de winstcijfers. In 2015 werd een winst geboekt van 17,5 miljoen euro.



Wel laat Brons doorschemeren dat op dit moment in nauwe samenwerking met andere winkeliers, vastgoedverhuurders en gemeenten concrete resultaten worden geboekt in de strijd tegen de kaalslag van de winkelstraten. Zo kunnen winkelgebieden aantrekkelijker worden gemaakt, zodat het aantal bezoekers weer toeneemt. Maar hij wil niet vertellen wat precies is bereikt. Het is wel 'reden genoeg' om te blijven investeren, ook in fysieke winkels. Behalve dat nieuwe filialen worden geopend zullen dit jaar ook acht zaken worden uitgebreid.