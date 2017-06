Reizigers zonder rolkoffer krijgen deze zomer voorrang op Schiphol

Door reizigers met een gemakkelijk te controleren, 'kleine' handtas of rugzak sneller door te laten, probeert de luchthaven te stimuleren dat ze meer bagage inchecken. Het is de volgende maatregel in de wanhopige zoektocht van Schiphol naar oplossingen voor de drukteproblemen, die de groeiambities in de weg staan.



Voorlopig dieptepunt was de meivakantie, toen honderden reizigers hun vlucht misten omdat ze in de rij moesten staan. Een groot aantal van hen diende een claim in tegen Schiphol.