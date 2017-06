Sandd wil een (veel) goedkopere postzegel. 'Hoe gestoord wil je het hebben?'

Meer over post, postbezorgen en PostNL

PostNL breidt service uit en gaat ook meubels monteren

PostNL neemt de logistieke dienstverlener JP Haarlem Delivery over. Het Haarlemse bedrijf is gespecialiseerd in het afleveren en monteren van meubels bij consumenten in Nederland, België en Luxemburg. Zijn klanten zijn vooral meubelwinkels in het midden- en hogere segment van de markt.



De postbode checkt voor u in

Jezelf thuis inchecken voor een vliegreis kon al langer. Maar nu is het ook mogelijk je koffer te laten inchecken zonder dat je er zelf mee hoeft te zeulen.