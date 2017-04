Ruime keuze op formatiemenu: 750 voorstellen à 150 miljard - maar haast is geboden

Groene brandstof

Het gaat bij deze maatregelen om het met geld extra stimuleren van het gebruik van duurzame brandstof en milieuvriendelijk vervoer. Denk aan laadpalen, biobrandstof voor de luchtvaart, overheidscampagnes om zuinige autobanden te gebruiken, een sloopregeling voor sterk vervuilende scooters, enzovoort. Ook kan de fiets-van-de-zaak weer terugkeren. Dat was een fiscale stimulans van circa 800 euro voor wie eens in de drie jaar een nieuwe fiets koopt. Nadeel: de belastingen worden weer een beetje ingewikkelder.



Zzp'ers

Met voorstel zijn eenmansbedrijfjes zzp'ers verplicht verzekerd bij het UWV tegen ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. De eerste twee maanden ziekte dekt de verzekering niet, daarna volgt, na keuring, een uitkering op minimumniveau. De premie is aftrekbaar van de belastingen. Een nieuwe wettelijke regeling kan pas in 2021 van kracht worden. Zo'n verzekering zou het kostenverschil tussen werknemer in loondienst en flexkracht moeten verkleinen. Maar dat is alleen als de zzp'er gewild genoeg is om zijn tarieven te verhogen. Bij de zzp'er die moeite heeft opdrachten binnen te halen, gaat de premie ten koste van zijn inkomen.



Tandarts

Voor jongeren vergoedt de basisverzekering de tandarts wel, voor volwassenen niet. Die sluiten daarvoor massaal aanvullende verzekeringen af. De tandarts in de basisverzekering stoppen is een dure grap, berekent Financiën. Het kost 2,1 miljard euro. Als tegelijk het eigen risico wordt afgeschaft loopt de rekening op naar 2,5 miljard euro. In dat geval, zo opperen de ambtenaren, is het inperken van het aantal behandelingen voor zowel 18-minners als 18-plussers een goed idee. Of een leeftijdgrens in te voeren, of een eigen bijdrage. Het kan overigens op zijn vroegst in 2019, want verzekeraars hebben tijd nodig om tandartsen te contracteren.



Verpleeghuizen

Om verpleeghuizen te dwingen het gros van hun budget aan zorg te besteden, kan een norm worden opgelegd voor de uitgaven aan 'overhead' ofwel management. Om het management beter op het ziekteverzuim te laten letten kan ook daar een norm voor worden opgelegd. Verpleeghuizen die slechter scoren dan de normen, krijgen minder geld. Financiën veronderstelt dat een kwart van de verpleeghuizen niet aan de normen voldoet en daarom 2 procent minder budget krijgt ofwel 85 miljoen euro. VVD, CDA, GroenLinks, SP, en PvdA hadden dit voorstel in hun programma staan. Drie van deze vijf zitten nu aan de formatietafel.