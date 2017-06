Reorganisaties bij Blokker leiden tot recordverlies in 2016: 180 miljoen euro

De moedermaatschappij van de winkelketens Blokker, Xenos, Leen Bakker, Marskramer, Big Bazar, Bart Smit en Intertoys is sinds vorig jaar in sneltreinvaart allerlei ingrijpende veranderingen aan het doorvoeren in een poging de oplopende verliezen te stelpen. Blokker is wakker, maar is het op tijd? (+)



V&D, DA, Manfield - de ene na de andere winkelketen gaat failliet. Dat is niet per se slecht voor zelfstandige winkeliers, leert een bezoek aan Rijswijk. (+)



In een tijd van hoge reorganisatiekosten huurde Blokker een dure Amerikaanse actrice in voor zijn tv-commercials. De eerste Blokker-reclame met Sarah Jessica Parker werd uitgezonden op 25 april vorig jaar. De actrice pronkt daarin met een poffertjespan en staafmixer uit de Nederlandse winkelketen.