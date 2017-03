Recordjaar voor Nederlandse visserij: hoogste winst in vijftig jaar

De Nederlandse vissers houden hun hart vast over Brexit. Over de gevolgen daarvan heerst nog onduidelijkheid, aldus de landbouweconomen van de WER

Niet voor alle onderdelen van de visserij was het hosanna in 2016. De mosselvissers brachten een derde minder aan land en zagen de gemiddelde prijs met ruim een vijfde dalen, naar 84 eurocent per kilogram. De Nederlandse mosselkweek kampte met een besmetting van mosselen oesters met een natuurlijk gif, tetrodotoxine, dat vooral in tropische vissen voorkomt zoals de kogelvis. Het gif is levensgevaarlijk voor mensen.



De mosselkwekers hadden verder meer last van buitenlandse concurrentie. Het nettoresultaat voor deze sector was nul.



De Nederlandse vissers houden hun hart vast over Brexit. Over de gevolgen daarvan heerst nog onduidelijkheid, aldus de landbouweconomen van de WER. Als het Verenigd Koninkrijk zich losmaakt uit de Europese Unie kunnen de Britten buitenlandse vissersschepen weren uit de 200mijlszone rond het land. Dat is het gebied dat landen op grond van het internationaal zeerecht mogen claimen.