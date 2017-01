Rechter: spaartaks is fair

Onhaalbaar

De Hoge Raad oordeelde eerder al dat de rendementsheffing in de jaren 2010 en 2011 niet in strijd is met het Europese verdrag

De rechtbank was het daar niet mee eens, omdat niet is bewezen dat het rendement van 4 procent voor particuliere beleggers volstrekt onhaalbaar is. Dat spaartegoeden geen 4 procent rendement opleveren is in dat verband niet voldoende, aldus de rechter.



De rechter boog zich over zaken waarin belastingplichtigen stelden dat in de jaren 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4 procent te veel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk kon worden behaald. De Hoge Raad oordeelde eerder al dat de rendementsheffing in de jaren 2010 en 2011 niet in strijd is met het Europese verdrag. De Zeeuwese rechtbank zag geen reden om voor 2013 en 2014 anders te oordelen.