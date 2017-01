Rechter: Booking.com is geen reisbureau (en dat toont scheuren in pensioenstelsel)

De website van Booking.com is niet anders dan een (enorme) verzameling van advertenties in een digitale vorm, zei de rechter

De website van Booking.com is niet anders dan een (enorme) verzameling van advertenties in een digitale vorm, zei de rechter die het verweer volgde, en in die zin meer vergelijkbaar met de drukker van de ouderwetse reisgids. Die gerechtelijke uitspraak scheelt Booking.com veel geld. Het pensioenfonds eiste dat Booking.com met terugwerkende kracht aan de pensioenregeling zou deelnemen. Dat zou betekenen dat Booking.com ongeveer 20 procent premie over alle uitbetaalde salarissen sinds 1999 zou moeten betalen aan het fonds. Het is niet bekend hoeveel dat is, maar weinig is dat vermoedelijk niet. Op dit moment werken er 2.800 mensen bij Booking.com in Amsterdam. Booking.com was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.