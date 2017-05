Razendsnelle omslag na crisis: bouw is nu banenmachine, maar tekort aan vaklui dreigt

Extra personeel in dienst

Naar verwachting daalt de werkloosheid tot onder de 5 procent en het aantal WW-uitkeringen tot 311 duizend eind volgend jaar

In eerste instantie werd de groei opgevangen met bestaand personeel, aangevuld met zzp'ers en uitzendkrachten. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) liet onlangs weten dat bouwbedrijven soms in hun groei geremd worden door personeelstekorten. Dat geldt vooral voor bedrijven die actief zijn in de woningbouw. Verder meldde het EIB dat circa drie op de tien bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen.



De vele ontslagen tijdens de crisis keren nu als een boemerang terug. Een van de oorzaken van het personeelstekort is de vergrijzing. Van de werknemers in de bouw is 20 procent 55-plus. Werkgeversclub Bouwend Nederland schatte deze maand dat de bouw de komende vijf jaar 40duizend jongeren nodig heeft. Voorzitter Maxime Verhagen repte op de Dag van de Bouw zelfs van een 'werkgarantie' om jongeren ertoe te verleiden bouwvakker te worden. Het aantal jongeren dat op het mbo kiest voor een opleiding tot timmerman, metselaar, loodgieter of installatiemonteur nam tijdens de crisis sterk af. Tegelijk is het aantal leerwerkbanen bijna gehalveerd: van 167 duizend in 2008 tot 102 duizend in 2015.