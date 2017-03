Ratingeconomie is proeftijd die nooit ophoudt: bewijs jezelf je leven lang

Stel je een wereld voor waarin iedereen, telefoon in de hand, voortdurend rapportcijfers uitdeelt aan elkaar. Waar het aantal sterren dat je op die manier krijgt, bepaalt welk werk je kunt krijgen, waar je mag wonen en met wie je het bed in duikt.



Over zo'n maatschappij gaat het in de populaire serie Black Mirror, aflevering 'Nosedive'. We zien een jonge vrouw, Lacie, die in alles nep is, en haar geforceerde vrolijkheid de hele dag vastlegt op social media.