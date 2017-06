Rathenau Instituut: overheid gaat te naïef om met bedrijven als Airbnb en Uber

Het instituut, dat de overheid adviseert over de impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving, onderzocht vijf bedrijven die internetters met elkaar in contact brengen om goederen en diensten uit te wisselen. Naast Uberpop (onofficiële taxi's) en Airbnb (vakantiehuizen) onderzocht het instituut Snappcar (autodelen), Airdnd (huiskamerrestaurants) en Helpling (schoonmaakhulp).



Waarom kan het kwaad om hulp in de huishouding te zoeken via een deelplatform? Omdat dergelijke internetplatforms de neiging hebben uit te groeien tot monopolies, zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. Dat komt doordat al het aanbod op één plek (een website) is verzameld en concurrenten daardoor geen kans krijgen. Misbruik van de machtpositie ligt dan op de loer. 'Helpling roosterde in de Verenigde Staten schoonmakers zo in dat ze net te weinig werkten om in aanmerking te komen voor sociale voorzieningen, zoals een pensioen.' Het bedrijf hoefde aan niemand uit te leggen waarom het de schoonmaaktaken op die manier verdeelde. Peters: 'In de deeleconomie is geen transparantie, zoals in de normale economie.'