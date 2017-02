Randstad-baas wil jaarlijks 80 duizend immigranten, vooral in ict en techniek

We weten waar ze zitten. Ze komen van over de hele wereld Jacques van den Broek, CEO Randstad

Van den Broek kreeg dinsdag bijval van het UWV. De uitkeringsinstantie meldde dinsdag dat werkgevers weer vaker problemen hebben om vacatures te vervullen. Vooral in de techniek en ict is er sprake van personeelsschaarste, maar ook in de zorg, de bouw en het onderwijs. Bij technische beroepen gaat het onder meer om onderhoudsmonteurs, elektriciens en loodgieters, in de ict om programmeurs en in de bouw om vakmensen als metselaars en timmerlui.



Randstad kwam met het pleidooi voor meer immigranten bij de presentatie van cijfers over het vierde kwartaal. Daaruit bleek dat in Nederland de omzetgroei achterblijft, met een plus van slechts 2 procent. Dat komt volgens het uitzendconcern omdat de Nederlandse tak kieskeurig blijft over het rendement dat een opdracht oplevert. Veel opdrachten worden tegen prijzen verstrekt die Randstad te laag vindt. Op termijn zal de focus op rendement zich uitbetalen, verwacht het bedrijf.