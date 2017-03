Primeur bij Disney: homoseksuele liefde en een gaypersonage

Deze week was op tv-zender Disney XD voor het eerst in de geschiedenis van de omroep een kus te zien tussen twee personen van hetzelfde geslacht.



Het gebeurde in de tekenfilmserie Star vs the Forces of Evil. In de bewuste aflevering zijn Star en haar goede vriend Marco bij een concert. Als een boyband het nummer Just Friends inzet, beginnen verliefde stelletjes in het publiek met elkaar te kussen. Onder hen ook een homopaar. Even later zijn ook twee kussende vrouwen te zien.



Ook in de binnenkort te verschijnen volwassen Disney-remake van The Beauty and the Beast (Belle en het Beest) met Emma Watson en Dan Stevens in de hoofdrollen, is er voor het eerst in het bestaan van de Amerikaanse filmstudio een 'exclusively gay moment'. Een van de personages, LeFou, twijfelt openlijk over zijn gevoelens voor zijn kameraad Gaston, de sterkste en knapste man van het dorp die ook een oogje heeft op Belle.



'De ene dag wil LeFou (gespeeld door Josh Gad) Gaston zijn en de volgende dag wil hij hem juist kussen. Hij is verward en begrijpt voor het eerst dat hij dit soort gevoelens heeft', aldus regisseur Bill Condon in het Britse homoblad Attitude Magazine.