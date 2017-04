PPG helpt koers omhoog, koers AkzoNobel doet stap terug

Winnaar: PPG - Koers van het aandeel 2 dollar hoger

Net als in de voetbaloorlog en de echte oorlog hebben in de overname-oorlog de winnaars gelijk. Afgelopen week wist de Amerikaanse verffabrikant PPG dankzij meevallende kwartaalcijfers terreinwinst te boeken in de strijd om AkzoNobel . De winst per aandeel kwam uit op 1,35 dollar per aandeel, terwijl de markt was uitgegaan van 1,31 dollar per aandeel.



Het bedrijf beloonde de aandeelhouders ook met 40 dollarcent dividend, de 475ste achtereenvolgende dividenduitkering sinds 1899. En daarnaast paaide PPG de kapitaalverschaffers door nog eens voor 135 miljoen dollar eigen aandelen in te kopen, waardoor de winst in de toekomst door minder beleggers hoeft te worden gedeeld.