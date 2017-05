PostNL bezorgt weer minder brieven en meer pakketten

Het aandeel stond de hele dag rond de zes procent in de min, om te sluiten op 4,35 euro. De Nederlandse postbezorger is bezig met de overgang van traditionele brief- naar pakketbezorger. Dat is geen onbegrijpelijke wijziging van het bedrijfsmodel. Waar de brievenpost al jaren een krimpmarkt vormt, zit pakketbezorging in de lift.



PostNL had in het eerste kwartaal te maken met een krimpend brievenvolume (min 10 procent) en groeiende aantallen pakketten (plus 8 procent). De totale omzet steeg met een procent naar 870 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde door de reorganisatie met bijna eenvijfde naar 50 miljoen euro. Herna Verhagen, topvrouw van PostNL, was positiever dan beleggers en noemde de resultaten solide.