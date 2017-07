Postmarkt bezwijkt onder digitale alternatieven als Whatsapp en e-mail

Groei pakketpost

Waar de populariteit van de brief door digitalisering steeds sneller daalt, zorgt diezelfde digitalisering door e-commerce voor een sterke toename van pakketpost. Het zijn ontwikkelingen die volgens Kamp in Nederland sneller gaan dan in de meeste andere landen. In vijf jaar is het aantal bezorgde pakketten met ruim 80 procent gestegen naar 350 miljoen in 2016.



Door deze ontwikkelingen, zo stelt minister Kamp, is de zogenoemde universele postdienstverlening (UPD) in huidige vorm niet houdbaar. De term staat voor het deel van de postmarkt dat gereguleerd is, zodat ook post bezorgd wordt als dat commercieel niet rendabel is. 'De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger', stelt Kamp. De belangrijkste bepaling voor de UPD is dat de post vijf dagen in de week bezorgd wordt.



Bij voortzetting van die vijfdaagse bezorging zal de prijs per postzegel 'onverminderd blijven stijgen' naar 1 euro in 2022. Consumenten en het midden- en kleinbedrijf vinden die prijs zeer hoog en zijn ook tevreden als de bezorgfrequentie naar vier dagen of minder gaat, indien daar een lagere prijs tegenover staat.