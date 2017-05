Plotselinge koersdaling AkzoNobel na geruchten afwijzing overnamebod PPG

De site meldde om vijf uur in de middag dat AkzoNobel ook het laatste overnamebod van de Amerikaanse branchegenoot PPG gaat afwijzen. AkzoNobel zegt in reactie op het gerucht dat het bod nog steeds wordt bestudeerd. Met die studie is AkzoNobel al geruime tijd bezig. PPG legde op 24 april een verhoogd bod op tafel van 96,75 euro per aandeel, nadat AkzoNobel eerdere biedingen afwees.



Volgens de directie biedt AkzoNobel op langere termijn meer toegevoegde waarde voor beleggers als het zelfstandig blijft. Beleggers zijn tot op het bot verdeeld over de overname, waarmee in totaal 27 miljard euro gemoeid is. Een deel volgt de directie, andere aandeelhouders vinden het bod te mooi om te laten liggen.