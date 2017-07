Plofkip-killer viert jubileum: de Volwaard-kip kwam, zag en overwon de koelvitrine

De Volwaard blijkt een wegbereider te zijn geweest: bijna een vijfde van al het verse kippenvlees dat we in de supermarkt kopen is voorzien van zo'n keurmerk.



Tien jaar terug was de toestand heel anders. Vrijwel al het kippenvlees in de supermarkt was afkomstig van vleeskuikens die in krap 30 tot 40 dagen zo snel werden vetgemest dat ze door hun poten zakten of vroegtijdig aan hartfalen bezweken. 'In 2007 vonden wij, maar ook een aantal boeren, diervoederfabrikanten, slachterijen én consumenten dat het roer om moest', zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming, een van de initiatiefnemers van de Volwaard-kip. Er kwam een zoektocht op gang naar een robuuster kippenras. Die werd uiteindelijk bij een fokker in Frankrijk gevonden. Het kuiken van de Hubbard JA757 werd gekozen als de standaard voor de Volwaard-kip.