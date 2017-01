Philips in de clinch met Amerikaanse keuringsdienst over defibrillator

In 2014 moest Philips tijdelijk een fabriek in Cleveland sluiten waar medische scanners worden gemaakt toen de FDA haar zorgen uitte over de kwaliteit van de productie.



'We bespreken momenteel een civiele zaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie dat namens de FDA spreekt', aldus Philips' bestuursvoorzitter Frans van Houten. Hij gaat ervan uit dat de kwestie 'betekenisvolle gevolgen' zal hebben voor de bedrijfsvoering bij het betreffende onderdeel.



Van Houten zei dat hij geen groot effect voorziet op de resultaten in 2017, ook gezien het beperkte aandeel dat defibrillatoren hebben in de totale omzet. Volgens de CEO gaan de besprekingen over bevindingen van de FDA in en voor 2015.



Een woordvoerder zegt dat Philips 'geen tweede Cleveland' verwacht omdat de productieprocessen aanzienlijk zouden zijn verbeterd. Het incident in 2014 was een klap waar het bedrijf nog steeds niet van is hersteld.