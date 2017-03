Peugeot koopt Opel: 'Voor de Duitsers kan dit hun redding zijn'

Wat betekent deze overname voor de werknemers van Opel?

'Opel heeft gezegd dat niemand zijn baan verliest, dus daar moeten we dan maar van uitgaan. In Duitsland alleen al werken er zeker negentienduizend mensen, dus er staat best wat op het spel. Natuurlijk weten we niet hoe de wereld er over een half jaar uitziet, of over een jaar of twee jaar, maar op dit moment hoeven werknemers zich nog geen zorgen te maken.'



'Misschien gooien de vakbonden daarom geen fabrieken dicht en is er daarom weinig rumoer, maar ik denk dat werknemers ook snappen dat het een verloren zaak was geweest als Opel binnen GM was gebleven. Natuurlijk vinden Duitsers het niet leuk om door Fransen te worden overgenomen - wij vinden het ook niet leuk dat Air France het bij KLM voor het zeggen heeft - maar ze realiseren zich dat hun overlevingskansen bij dit concern groter zijn.



'Uiteindelijk lijkt Opel zich te beseffen dat zij worden gered, en is PSA nog groter geworden en heeft het zin om samen verder te groeien. En General Motors is een blok aan het been kwijt. Dat lijkt mij een win-winsituatie.'